La scadenza del 30 giugno 2021 è sempre più vicina, ora il Milan deve accelerare per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Una corsa contro il tempo ostacolata dai parametri economici imposti dall'agenteDal canto suo il club rossonero ha messo sul piatto un contratto. Un'offerta che il club ritiene assolutamente importante, uno sforzo necessario per blindare quello che potrebbe diventare il capitano del futuro.Il Milan, nonostante il pericolo reale di perdere a zero euro uno dei migliori portieri del mondo, è assolutamente sereno e fiducioso di arrivare presto a un accordo.. Ma quello del portiere campano resta un caso spinoso che non vede una fumata bianca imminente.Da diversi anni il Paris Saint Germain sogna l'arrivo di Gianluigi Donnarumma: nel 2017 lo sceicco Al Khelaifi aveva tentato l'allora giovanissimo portiere con un'offerta importantissima e tutta una serie di privilegi come una limousine per gli spostamenti a Parigi. Un anno e mezzo fa propose uno scambio con Alphonse Areola più conguaglio di venti milioni di euro che il Milan rispedì al mittente senza alcuna esitazioneUna minaccia che torna a farsi viva e che pone il Milan nelle condizioni di dover trovare un accordo a stretto giro di posta.Salvo clamorosi colpi di scena, Gianluigi Donnarumma rinnoverà presto il suo contratto.