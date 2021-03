Milenkovic può diventare un grande protagonista del prossimo mercato estivo. Il difensore serbo, autore di un gran bel gol ieri nella sfida contro il Parma,per provare una nuova esperienza professionale. Il club viola non ha ancora perso completamente la speranza di riuscire a trovare un accordo con il suo agente Ramadani per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ma è altresì consapevole che le percentuali sono ormai molto basse.. La scorsa estate il difensore serbo è stato a lungo al primo posto nella classifica di gradimento di Conte. Nikola era il principale candidato a prendere il posto di Milan Skriniar, oggetto di una trattativa poi non andata a buon fine con il Tottenham. Il forte gradimento del tecnico nerazzurro è un fattore che va tenuto in considerazione anche se al momento, complice l'incerta situazione societaria,- Anche il Milan lo ha seguito, ci ha provato a ottobre, ma le richieste della società di Rocco Commisso,, hanno spento ogni possibile suggestione. Chiaramente a un anno dalla scadenza, il suo valore scenderà di almeno una decina di milioni e a 30 Milenkovic, classe ’97, potrebbe essere un affare. Il club rossonero ha un filo diretto con Ramadani, i contatti sono frequenti anche per tenere sotto osservazione la situazione di altri assistiti come Rebic.. Il difensore inglese resta il piano A per il club di via Aldo Rossi, ma a condizioni favorevoli può tornare di moda la candidatura del difensore serbo che tanto piace a Maldini.