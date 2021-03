Nel corso della Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Inter-Atalanta: "L'Atalanta meritava di vincere, l'Inter non ha mai tirato, non può ogni volta giocare dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco. Facile vincere con Parma e Bologna, ma se il livello si alza fa fatica. L'Inter ha giocato sempre in difesa, è meritatamente prima per quanto fatto e vincerà lo scudetto, ma non posso accettare che giochi con 10 uomini dietro la linea della palla. Fossi stato in Lautaro dopo 10 minuti mi sarei fatto cambiare. Vidal? Ho paura che abbia già dato il meglio di sè, è stato un grande campione ma a 34 anni la benzina inizia ad andare in riserva".



SUL MILAN - "Non ho mai visto il Verona così tanto in difficolta. Nel Milan giocavano le riserve delle riserve. Kessie tiene su da solo il centrocampo: imposta, prende fallo, va in area... In questo momento, è lui la vera anima del Milan. Da oltre un anno sta facendo robe allucinanti. Il Milan, con una squadra buona, sta tenendo il passo finchè può".



SULLA JUVE - "E' andata sotto per un errore di Kulusevski. Nel secondo tempo la Juve ha giocato, correvano, attaccavano e difendevano tutti e 11, giocando con intensità. Scambiavano posizioni, Danilo giocava in mezzo al campo... Ha ribaltato con l'aggressione di undici giocatori, hanno giocato da squadra. Non so se in Champions basta, il Porto è un altro tipo di squadra".