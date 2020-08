Un risveglio triste a Parigi dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma la stagione 2020/21 è già iniziata e per ilè già ora di programmare il mercato. Nessuna grande rivoluzione annuncia oggi L'Equipe, spiegando però comeabbia già le idee chiare sugli innesti di cui avrà bisogno la squadra. E molte piste portano in Italia.- La priorità per il PSG è assicurarsi un terzino destro di ruolo che possa alternarsi cone colmare il vuoto lasciato da, per il quale il dirigente brasiliano ha già riavviato i contatti, mentre il giovaneviene ritenuto ancora acerbo. Ancora da identificare il successore di, mentre è chiaro l'obiettivo numero uno a centrocampo: ancora da Roma, ancora sponda biancoceleste,, nonostante le richieste economiche altissime di Lotito e Tare. Ecco allora pronti dei piani B: raffreddato l'interesse per(Tottenham), non quello per(Milan) e(Arsenal). A fare loro spazio,, per il quale si cerca una sistemazione.- L'ultimo nodo riguarda l'attacco, che ha perso Edinson Cavani nella fase finale della Champions League senza trovare inun sostituto all'altezza. L'edizione odierna de L'Equipe infatti conferma come il PSG non sia stato confortato dal rendimento dell'argentino nelle ultime settimane, lasciato in panchina peraltro da Tuchel per tutta la finale di Champions: tuttavia,, sperando in un rilancio e una rivalutazione. Non è una priorità un nuovo attaccante, ma il tema sarà sicuramente affrontato nel corso delle prossime settimane e sul taccuino di Leonardo restano i nomi di(Hertha Berlino, seguito anche dall'Inter) edel Flamengo. Non sarà una vera e propria rivoluzione, ma il PSG si prepara a diversi cambiamenti.