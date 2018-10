Dopo, tocca a. Un giusto mix tra la concretezza argentina, speriamo poi Paredes, la grinta uruguaiana,, la fantasia brasiliana, Paquetá, la creatività spagnola, garantita da. Il tutto condito dalla sapienza tattica italiana, figlia dei nostri giocatori e delle conoscenze di, che metto sul piano degli allenatori che stanno cercando di esaltare un gioco organizzato, elegante, propositivo.Tornando a Leandro Paredes,, pur avendo firmato un contratto quadriennale. Fino al 2021 appunto. In casa Milan, come sempre, tutto tace sulle strategie dei plenipotenziari rossoneri, ma, già protagonista nell’Empoli e nella Roma. Il costo pare elevato,, per un centrocampista pagato 23 milioni di euro, nell’estate 2017. Se il Milan riuscirà a centrare questo bersaglio, oltre al sogno, potrebbe regalare emozioni, spettacolo, divertimento e soprattutto punti, tanti punti necessari per tornare in Champions League. La lotta sarà dura e spietata, perché sia l’Inter che la Roma, in difficoltà nella primissima fase della stagione, hanno raddrizzato presto la barra, tornando protagoniste al vertice del campionato. Il fondo Elliott comunque pare ben consapevole che qualche ulteriore sacrificio ,nel prossimo mercato di gennaio, possa rappresentare un basilare investimento, ben ripagato dalla futura ,eventuale presenza nella manifestazione più prestigiosa e remunerativa.Fondamentale intanto che il Milan prosegua in un cammino regolare con le squadre di seconda fascia, cercando qualche exploit con le rivali dirette,. Pare difficile che Rino Gattuso accolga presto l’invito di, critico, ieri a Monza, sul Milan a una punta. L’ex Presidente rossonero vorrebbe vedere Suso dietro Higuain e Cutrone, con il sacrificio magari di Calhanoglu. Rimane un tema attuale, già discusso da una parte della tifoseria rossonera, ma, un Paquetá che ha confermato, anche nel match tra il Flamengo e il Fluminense, che ho seguito per tutti i novanta minuti, di essere un, per il suo gioco rapido e essenziale, per la sua propensione all’assist, per il suo spirito di sacrificio, che lo porta anche ad arretrare, dando una mano preziosa alla difesa. Il Milan, con Paquetá, acquista anche un eccellente giocatore nel gioco aereo, magari per volare alto verso le vette della classifica!