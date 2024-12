AFP/Getty Images

Come riferisce L'Equipe,questo giovedì a mezzogiorno, due settimane dopo la fine del processo., due dei quali sospesi, per "estorsione organizzata" e "tentata estorsione".in seguito alla sentenza del processo sull'“affare Pogba”, pronunciato giovedì al tribunale di Parigi.. La restante parte della pena verrà scontata sotto forma di detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica. Una sentenza che corrisponde a quanto richiesto dall'accusa. Uscendo dall'aula, l'avvocato di Mathias Pogba ha annunciato che il suo cliente presenterà ricorso.

È stato Roushdane K., sospettato di aver organizzato – o eseguito – il ricatto da 13 milioni di euro di Paul Pogba, a ricevere la condanna più pesante: otto anni di carcere con detenzione continuata., condannando tutti gli imputati a pagare in solido tale somma all'ex giocatore della Juve.Gli imputati erano stati processati per una settimana presso il Tribunale di Parigi, in particolare per estorsione, tentata estorsione, partecipazione ad un'associazione per delinquere e sequestro di persona., i magistrati hanno sottolineato la mancanza di elementi per caratterizzare il reato, riferisce L'Equipe.

L'"affare Pogba" è iniziato nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2022 con un'imboscata tesa contro Paul Pogba in un appartamento a Montévrain (Seine-et-Marne, periferia di Parigi). Due uomini incappucciati lo hanno tenuto sotto tiro nel tentativo di estorcere al centrocampista 13 milioni di euro.