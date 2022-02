Enis Bardhi, centrocampista del Levante e della nazionale macedone che l'Italia affronterà negli spareggi per il Mondiale in Qatar, è stato condannato a quattro mesi di reclusione e 1.920 euro di multa per aver esibito una patente falsa nel corso di un controllo datato 5 aprile 2021, alle ore 12:30. La pena, riferisce Marca, è stata sospesa per due anni, a patto che non si verifichino altre infrazioni.



RAVVEDUTO - Il giocatore, che ha mostrato un documento in lingua macedone evidentemente falsificato, ha ammesso la sua colpa ed è riuscito ad ottenere la riduzione della pena richiesta e soprattutto la sospensione della stessa, cosa che gli permetterà di continuare a giocare. Una sorte di "ammonizione", che Bardhi dovrà stare attento a non bissare.