L'attacco della Juventus ora balla a ritmo argentino con Higuain e Dybala, ma nel futuro prossimo può cambiare lingua e passare al polacco: Robert Lewandowski è un'idea sempre viva in casa bianconera. Il centravanti ha ribadito la volontà di lasciare il Bayern Monaco e la Bundesliga nel futuro prossimo, un'occasione che, secondo Il Corriere dello Sport, la Juve è pronta a cogliere: i costi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, sarebbero importanti, ma il profilo è quello gradito da Marotta, Paratici e Allegri per alzare il livello della rosa.



FATTORE CHELSEA - Le possibilità di intavolare una trattativa ruotano attorno a Gonzalo Higuain, la cui cessione garantirebbe la liquidità per dare l'assalto al polacco: sul Pipita c'è sempre il Chelsea, che con la Juve potrebbe avere presto altri discorsi sul tavolo delle trattative. Sarri ha puntato Miralem Pjanic e i Blues hanno pronta una maxi-offerta che potrebbe cambiare il mercato dei bianconeri: non solo Golovin, l'addio del bosniaco offrirebbe la possibilità di andare su uno tra Milnkovic-Savic, Modric e Kovacic. Da Higuain a Pjanic, la Juventus aspetta il Chelsea: e la suggestione Lewandowski resiste sullo sfondo.