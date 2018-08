Il figliol prodigo è tornato all'ovile e ora non vuole più andarsene: finita la guerra tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski, che rompe il silenzio e racconta a Sport Bild la verità sulla turbolenta estate, chiudendo definitivamente la porta al Real Madrid. L'attaccante polacco spiega: "Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna protezione da parte del club. Mi sono sentito solo in quella situazione. Non ho segnato in due o tre partite importanti e improvvisamente tutti parlavano contro Lewandowski. Non ho visto nessuno a difendermi in quel momento, nessuno dirigente mi ha difeso. La decisione di cercare un altro club era stata concordata con Pini (Zahavi, il suo agente) perché in quel momento non mi sentivo bene a Monaco. Allora non andavamo d'accordo e tutto si è sommato, mi sentivo come se fossi al Bayern solo da una stagione e non avessi alcun credito. Per questo ho pensato di andarmene. Ora il mio cuore è tornato in Baviera, mi sento realizzato a Monaco. I tifosi sono con me e mi hanno dato dimostrazione del loro affetto. Non combatterò più con il club, non perderò più tempo a pensare ad altri Paesi".