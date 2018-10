Il Bayern Monaco per la prima volta dopo tanto tempo ha perso il vertice della classifica della Bundesliga. Il pareggio ottenuto contro l'Augsburg e la successiva sconfitta contro l'Hertha Berlino hanno frenato la corsa della formazione bavarese distratta, quest'anno più che mai dall'Oktoberfest.



Non è un caso, infatti, che i due risultati negativi siano arrivati, il primo con Robert Lewandowski rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti e il secondo senza il suo timbro sul tabellino. L'attaccante polacco, che in estate ha più volte ribadito di voler lasciare il Bayern ha infatti postato un paio di foto in cui si mostra scatenato all'Oktoberfest insieme alla bellissima moglie Anna, che sia questa la causa del momentaneo flop? Sicuramente Anna è irresistibile, eccola nella nostra gallery.