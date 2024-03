Lewandowski rifiuta un’offerta choc dall’Arabia: tutti i dettagli

L’Arabia Saudita può aspettare. Ne è convinto Robert Lewandowski, che ha rifiutato una super offerta degli sceicchi arabi per restare al Barcellona. Dall’altra parte hanno messo sul tavolo una proposta da più di 100 milioni di euro, ma l’attaccante polacco non ha fatto una piega: “No, grazie”. Rifiuta e va avanti. In Catalogna.



IL CONTRATTO DI LEWANDOWSKI AL BARCELLONA - Capocannoniere dell’ultimo campionato spagnolo, Lewandowski ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva - con scadenza allungata a giugno 2026 - che si attiverà se il giocatore avrà totalizzato almeno 45 minuti nel 55% delle partite della stagione 2024/25. L’ingaggio è tr i 7 e gli 8 milioni di euro all’anno. Decisamente meno rispetto alla proposta araba.



IL FUTURO DI LEWANDOWSKI - Poco importa a Lewa, che al Barcellona sta bene e non vuole muoversi. Per ora. Quando scadrà il contratto col club spagnolo l’attaccante valuterà il suo futuro, e al momento sembra più orientato verso un’esperienza in MLS che in Arabia Saudita.



QUANDO C’È REAL MADRID-BARCELLONA - In questo momento però la testa è concentrata solo sulla Liga e sulla Champions League, dove il Barcellona ai quarti di finale affronterà il Psg dell’ex Luis Enrique nella doppia sfida del 10 e 16 aprile. In campionato il Barça è secondo a -8 dal Real Madrid capolista, a 9 giornate dalla fine. Da cerchiare in rosso il Clasico di domenica 21 aprile alle 21, al Bernabeu si gioca Real-Barcellona.