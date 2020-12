Dopo essere stato premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come "Giocatore dell'anno", il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato così a SkySport della sfida contro la Lazio: "La Lazio è una grande squadra, l’ha dimostrato l’anno scorso lottando fino alla fine per lo scudetto. Sarà sicuramente una partita molto dura, in cui dovremo essere bravi per riuscire a passare il turno. Non sarà un impegno facile. Se mostriamo le nostre qualità, possiamo passare il turno. Klose? Ha giocato lì, li conosce bene. Ci ha già detto che per lui sarà una grande emozione trovarsi contro il suo passato. Sarà una grande sfida, dovremo farci trovare pronti. Da parte nostra c’è grande rispetto verso la Lazio".