Primi movimenti e prime indiscrezioni in vista di gennaio. Tutte le squadre sono ovviamente coinvolte, e non può fare eccezione la Sampdoria. Anche se i blucerchiati dovranno a loro volta muoversi per portare qualche rinforzo alla corte di Ranieri, in seno al club genovese ci sono alcuni giocatori entrati nel mirino di società di Serie A, ad esempio Tommaso Augello, finito sul taccuino della Lazio.



Secondo Il Messaggero la squadra biancoceleste, alla ricerca di un terzino da affidare a Inzaghi dopo le prestazioni non convincenti dell'adattato Marusic, avrebbe messo in cima alla lista di gradimento il laterale classe 1994 arrivato alla Samp dallo Spezia due estati fa. Sembra però una trattativa difficile da concretizzare, perché da Corte Lambruschini non avrebbero intenzione di privarsi del terzino, che oltretutto è l'unica alternativa nel ruolo per la Samp.