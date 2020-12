Manca poco al rientro a Formello della Lazio. I biancocelesti domani sono attesi nel proprio centro sportivo per tornare a lavorare sul campo. Dopo cinque giorni di riposo Inzaghi dovrà cominciare a preparare il delicato match contro il Genoa previsto domenica 3 gennaio alle ore 15:00. Nei prossimi giorni verrà valutato definitivamente Senad Lulic. Come riporta Il Messaggero le condizioni del capitano non danno molte certezze. Per questo motivo è probabile che la Lazio viri su un'opzione low cost per la fascia sinistra da utilizzare in Serie A, con Lulic che una volta recuperato inserito solo nella lista Champions come premio per la sua carriera in biancoceleste. Il nome dell'ultima ora è quello di Tommaso Augello, rivelazione della Sampdoria di Ranieri che in campionato è andato a segno proprio contro la Lazio a Marassi.