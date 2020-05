Questo pomeriggio Robertha segnato su rigore,, quello di Dortmund e quello di Mönchengladbach.si, e fino a 10' dalla fine, prima del raddoppio di, era sempre in partita.Già nel primo tempo il confronto era stato impari sul piano tecnico. Troppo più forte il Bayern nonostante le assenze di Coutinho, Javi Martinez, Süle e Tolisso. La capolista si è impossessata dell’iniziativa e ha tenuto costantemente gli avversari nella loro metà campo. Il Var ha annullato un gol a Thomas Müller per un fuorigioco di centimetri dopo 17', per questo i bavaresi hanno dovuto aspettare il 40' per passare in vantaggio con un rigore. Netto il fallo di Subotic (lentissimo in quel frangente) su Goretzka, che aveva bruciato il difensore dell’Union sul primo controllo. Dal dischetto, esecuzione di Lewandowski al suo 40° gol stagionale, il 26° in Bundesliga. Al 45', il dato del possesso palla rendeva bene l’idea della partita: il Bayern aveva toccato il 64 per cento, lo stesso a fine gara.In avvìo di ripresa, il controllo della squadra di Flick è perfino aumentato, nel possesso e nella supremazia territoriale, ma il sistema difensivo dell’Union ha impedito al Bayern di esaltare il proprio attacco. Alla capolista sono mancate velocità e brillantezza, è mancata la qualità di Goretzka che infatti è stato sostituito al 25' da Coman. Soltanto Müller ha creato dei veri problemi sulla fascia destra, grazie anche al continuo sostegno di Pavard, mettendo spesso in difficoltà Lenz. Nel secondo tempo, due buone occasioni da gol per i bavaresi, la prima con Coman (ha cercato l’assist invece della conclusione), la seconda con Gnabry (parata di Gikiewicz), hanno anticipato la rete con cui Pavard ha chiuso la partita: angolo di Kimmich, colpo di testa del terzino francese su Hübner e palla a pochi centimetri dal palo. Curiosità: mentre il tecnico dell’Union Berlino ha approfittato della nuova regola dei cinque cambi, quello del Bayern si è fermato a tre.--------------------------------------UNION BERLINO (3-4-2-1): Gikiewicz 6; Hübner 5,5 Schlotterbeck 6 Subotic 5; Trimmel 6,5, Prömel 6 (41' st Kroos sv) Andrich 5,5 (25' st Gentner 5,5) Lenz 5,5; Ingvartsen 5,5 (36' st Mees sv) Bülter 5,5 (41' st Ryerson sv); Ujah 5 (25' st Andersson 5,5). A disposizione: Nicolas, Polter, Reichel, Parensen. All. Fischer-Hoffmann 6BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6,5; Pavard 7 Boateng 6 Alaba 6 Davies 6; Kimmich 6,5 Thiago Alcantara 6; Müller 7 (44' st Cuisance sv) Goretzka 6 (25' st Coman 5,5) Gnabry 6,5 (41' st Perisic sv); Lewandowski 6,5. A disposizione: Ulreich, Odriozola, Hernandez, Mai, Zirkzee. All. Flick 7ARBITRO: Dankert 6,5MARCATORI: 40' pt Lewandowski (B) su rigore, 35' st Pavard (B)AMMONITI: 12' pt Lenz (U), 36' pt Davies (B) e 6' st Schlotterbeck (U) per gioco falloso.