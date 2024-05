L'ex dirigente Lucchesi avverte la Fiorentina: 'Aquilani ragazzo d'oro. Ma se arriva va supportato'

L'ex dirigente della Fiorentinaè intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento dei viola il giorno dopo l'importantissima conquista della finale di Conference League. Queste sono le sue parole: "In questo mestiere è bravo chi sbaglia di meno, per questo faccio i miei complimenti ad Italiano. Bravi anche la società e i calciatori, speriamo che quest’anno la coppa venga a Firenze. Questa proprietà ha fatto sempre operazioni equilibrate, considerando il proprio conto economico. Firenze è una città esigente, le mezze classifiche ai fiorentini non sono mai piaciute. Sono arrivati grandi risultati sportivi, poi ovvio, le finali si vincono e si perdono, anche se nella storia ricordiamo solo i vincenti."

"Prossimo anno ricomincerà tutto, nuova squadra e nuovo allenatore, vedremo come si comporteranno i dirigenti al comando. La prima cosa sarà la scelta del nuovo tecnico, ovvio che prima ci vogliono le idee chiare su dove si voglia arrivare e sulle ambizioni. Aquilani? È un ragazzo d'oro ed è stato un gran calciatore. Pisa non è una piazza facile, ovviamente se dovesse venire a Firenze avrebbe bisogno di una società che lo supporti."