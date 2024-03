Si fa un gran parlare del futuro di Vincenzo Italiano, alla sua terza stagione alla guida della Fiorentina. In tanti lo vedono lontano da Firenze a partire dal prossimo anno. Fra questi anche, ex presidente dello Spezia, la squadra che ha lanciato Italiano fra i grandi della Serie A. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: "Conosco molto bene il ds Meluso e mi piacerebbe rivederlo in coppia con Italiano al Napoli il prossimo anno. I due si stimano molto, Napoli sarebbe la piazza ideale per Vincenzo. E lui sarebbe l'allenatore ideale per questo Napoli, farebbe davvero divertire la piazza."

"Su Italiano ci sono due miti da sfatare. La fase difensiva la cura molto e pretende grande ordine, poi è uno che sa gestire anche gruppi affollati e di grande personalità. Vincenzo è un valorizzatore, vedete cosa ha fatto allo Spezia e alla Fiorentina: non ha paura di nessuno".