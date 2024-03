Joe Barone aveva ripreso a trattare per Zaniolo alla Fiorentina: gli scenari dopo il lutto

L'apertura da parte di, centrocampista offensivo ex Roma attualmente in forza all'in Inghilterra, in prestito dal Galatasaray, è arrivata ufficialmente ieri , ma era chiara fin da quando, più di un anno fa, il classe 1999 ha lasciato la Capitale. In estate ha dichiarato che il suo grande sogno è la Juventus, ma una delle squadre più attive sul suo profilo è laJoe, compianto dg viola che è scomparso dopo un arresto cardiaco accusato dieci giorni fa nel bergamasco,. E' quanto rivela il Corriere dello Sport, che spiega che l'idea di Barone è nata in estate, quandoUn campanello d'allarme, nella testa del dirigente gigliato, che ha allacciato i contatti con Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo che alla Fiorentina ha militato in età giovanile.L'Aston Villa ha preso il nazionale italiano in prestito oneroso dal Galatasaray per 3,5 milioni, con un obbligo (da 27 milioni) che scatterebbe al raggiungimento dell’80% di minuti giocati in stagione., anche perché a Birmingham non sono entusiasti del suo rendimento dietro Bailey e Diaby. Qui può inserirsi la, che. Adesso la palla passa a Commisso, che ha messo in chiaro di non voler lasciare la sua società e che potrebbe decidere presto, una volta stabilito il futuro di Vincenzo Italiano e della panchina vola, di mandare avanti il lavoro del suo vecchio amico.Ovviamente, non c'è solo la Fiorentina tra le squadre che possono esaudire il desiderio di Zaniolo:, per ovvi motivi di militanza e di legami con la Roma,(altra ex giovanile), che non gli darebbe una adatta collocazione tattica nel 3-5-2 di Simone Inzaghi., dopo qualche flebile contatto nei mesi scorsi che non ha mai portato a trattative,, che come la Fiorentina e i rossoneri non ha certezze sulla guida tecnica della prossima stagione e dunque deve aspettare prima di affondare il colpo.