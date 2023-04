. In attesa di sapere se i prossimi avversari sulla strada di Istanbul saranno i cugini dell’Inter, come nell’unica indimenticabile semifinale di vent’anni fa, oppure i portoghesi del Benfica,. Soltanto in pieno recupero, infatti,segna il gol che vale l’1-1 ma non basta per eliminare il. Giusto, giustissimo così, comunque perché nell’arco delle due partite i rossoneri non vanno mai in svantaggio, meritando la qualificazione grazie alla superiorità dimostrata da tutta la squadra nei momenti chiave e agli acuti di alcuni singoli:- Il calcio è l’unico sport in cui in una partita, o al massimo due nel caso dell’eliminazione diretta, può vincere la squadra meno forte. Non è un caso, infatti, che in campionato il Napoli stia volando verso il suo terzo scudetto dopo aver seminato tutti, compreso il Milan in lotta per difendere il suo quarto posto, a meno ventidue punti dalla capolista. E’ questa la prima, più generale, lezione della notte della notte del “Maradona”, cui ne segue una più particolare ma non meno importante., che può essere spettacolare e decisivo se realizzato alla perfezione dai rispettivi interpreti. E qui veniamo ai grandi meriti del Milan che subisce soltanto in apparenza la grande voglia di rimonta del Napoli.- Nemmeno il tanto atteso rientro di Osimhen regala inizialmente alla squadra di Spalletti il gol della speranza, perchéche guida la difesa rossonera con un tempismo coraggioso e attorno a lui Tomori al centro, ma anche Calabria ed Hernandez sulle fasce si superano per limitare gli spunti dei loro dirimpettai Kvaratskhelia e Politano. A poco serve la spinta di Lobotka, Zielisnki e Ndombele, e a nulla servono i quattro calci d’angolo nei primi 6’ perché al momento del dunque c’è sempre un rossonero che devia le conclusioni degli avversari e la prova dell’inconsistenza offensiva del Napoli è il lavoro di ordinaria amministrazione di Maignan, mai impegnato severamente.- Compatto in mezzo al campo grazie allo straordinario lavoro di Tonali e Krunic, con l’aiuto del generosissimo Bennacer, al grande merito di difendersi alla perfezione. Sembra la svolta della partita e della qualificazione,. Un episodio del genere a volte favorisce chi scampa il pericolo. Stavolta, invece, non cambia nulla perché Zielinski non angola il tiro facilitando la parata di Maignan e così il Milan può colpire nuovamente in contropiede concedendo a Giroud la possibilità di rifarsi.- Già costretto a rinunciare a Kim e Anguissa, squalificati, Spalletti perde contemporaneamente ancheper infortuni, rilevati rispettivamente da. Non cambia nulla a livello tattico, e soprattutto non cambia il copione della partita, perché il Napoli generoso ma impreciso va sbattere prima contro il muro difensivo del Milan e poi si fa infilare per la terza volta dal contropiede rossonero.- Il Napoli avrebbe tutto il secondo tempo per riaprire la partita e la qualificazione, ma come nel primo tempo produce più fumo che arrosto perché aggredire il Milan non basta se poi mancano la lucidità e la precisione al momento del dunque. Pioli risparmia prima Diaz e poi Giroud, inserendo, mentre Spalletti inserisceper Ndombele,per Rrahmani eper Zielisnki, ma non serve a nullaconcesso per un tocco col braccio di Tomori in scivolata su un cross di Di Lorenzo. E così il gol di testa di, in pieno recupero, ha il sapore di una beffa per il Napoli, perché arriva troppo tardi per sbarrare la strada della semifinale al Milan.