lI Sassuolo cerca punti-salvezza contro un’Inter già sazia: possibile il colpaccio di Ballardini, quote da gol per l'ex Pinamonti

Battere la capolista per ritrovare i tre punti dopo quasi due mesi e rilanciarsi nella corsa alla salvezza. È questo l’obiettivo delnella partita di domani sera contro luna missione che secondo i betting analyst è possibile, visto che il segno «1» viene proposto tra 5,70 e 6,10. Nonostante l’assenza di Domenico Berardi, i neroverdi si aggrappano alla statistica, che li ha visti vincenti contro i nerazzurri in nove dei ventuno precedenti: contro nessuna squadra il Sassuolo ha ottenuto più successi in Serie A (sono nove anche le vittorie contro il Verona). Ad ogni modo, è sempre l’Inter, fresca di Scudetto, a partire coi favori del pronostico, con il colpo esterno che viene proposto a 1,50 volte la posta. A 4,60, infine, il pareggio, che al Mapei, tra le due squadre, non si è ancora mai verificato.

Tanti gli spunti, quindi, per una partita assolutamente delicata, e che secondo gli esperti si prospetta molto aperta e ricca di gol: l’Over, infatti, prevale nettamente sull’Under, rispettivamente a 1,47 e 2,50, così come il Goal, a 1,63, comanda sul No Goal, proposto a 2,15. Ecco, quindi, che tra i risultati esatti spicca l’1-1 a quota 8, seguito a ruota dallo 0-2 e dall’1-2 (entrambi a 8,50), con quest’ultimo che è anche il risultato con cui si sono conclusi gli ultimi due precedenti giocati a Reggio Emilia.PINAMONTI CERCA IL GOL DELL'EX - Nonostante l'anno complicato del suo Sassuolo, Andrea Pinamonti ha fin qui messo a segno dieci reti in campionato (meglio ha fatto solo con l'Empoli nel 2021/2022). Il centravanti trentino, lanciato tra i grandi proprio dall'Inter, è una delle principali minacce per la formazione nerazzurra: un suo gol paga 4 volte la posta, mentre la doppietta è lontana a 24.