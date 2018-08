Felipe Melo conferma la propria fama di giocatore 'duro'. Il centrocampista brasiliano ex Inter e Juventus si è fatto ammonire per due volte nei primi cinque minuti della partita in casa contro il Cerro Porteno, che ha vinto 1-0. Il Palmeiras passa comunque il turno grazie alla vittoria per 2-0 dell'andata.

Tutto facile per il Boca Juniors, che cala il poker sul campo del Libertad: in gol Pavon, Zarate, Tevez e Cardona su rigore.