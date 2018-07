Il Chelsea vuole fare causa ad Antonio Conte? Le parti si capovolgono: secondo quanto rivelato dal Times infatti, sarebbe proprio l'ex ct a citare in giudizio i Blues. Alla base di questa decisione, la tempistica dell'esonero: la comunicazione del licenziamento, arrivata la scorsa settimana, è ritenuta tardiva dai legali di Conte, secondo i quali questo ritardo gli avrebbe impedito di trovare un'altra panchina, costringendolo a un periodo di inattività. Un danno di immagine e lavorativo, per questo il tecnico è pronto a fare causa dal Chelsea per avere un risarcimento, oltre all'ingaggio ancora da percepire. Il cambio in panchina, con l'arrivo di Sarri, rischia di costare carissimo ad Abramovich.