Michele Polverino, centrocampista del Liechtenstein di origine italiana, è pronto a vivere domani sera al Tardini di Parma in occasione della gara di qualificazione a Euro 2020 un momento particolare. Ecco le parole alla Gazzetta dello Sport: "Mio papà è di Saviano, provincia di Napoli, e mia madre di Potenza. Tifo Juve, Baggio e Del Piero erano i miei idoli da ragazzo e Bonucci è oggi il mio difensore di riferimento, come ieri lo era Maldini. Ho giocato all’Olbia in C, in Svizzera, in Austria e anche in Iran".



BIGLIETTI PER I PARENTI - Approfittando del fatto che la partita si disputerà a Parma, il giocatore è infatti riuscito a trovare i biglietti per i suoi parenti: "La mia famiglia vive a Napoli e a Milano e i milanesi verranno tutti, naturalmente. Ho dovuto organizzare i biglietti, ma è tutto pronto. Il fatto che i miei parenti possano vedermi giocare e possano sentirsi un pizzico orgogliosi mi rende felice. Non vedo l'ora".