Intervenuto ai microfoni di tuttojuve.com, Stephan Lichtsteiner ha parlato del ritorno di Buffon in bianconero: "Quella di Gigi è davvero è una bellissima storia che spesso succede solo nel calcio. Una Juve senza Buffon e come la Svizzera senza le vacche. Sono felice per entrambi, sono sicuro che farà bene".



SULL'ADDIO ALLA JUVE - "Avevo bisogno di una nuova esperienza, di una nuova sfida e anche perché non mi sentivo piu al 100 % parte del progetto".