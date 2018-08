Stephan Lichtsteiner, difensore dell'Arsenal, ha parlato della sua vecchia squadra, la Juventus, ai microfoni di Sky Sports al termine della partita persa per 2-0 dai Gunners contro il Manchester City. Queste le sue dichiarazioni: "Spero che vincano la Champions League, la Juventus lo merita dopo due finali perse. Rimpianti per essere andato via nell'anno in cui è arrivato Cristiano Ronaldo? No è quello che volevo, volevo una nuova sfida, sono contento per la Juventus, ma ora per me conta solo l'Arsenal".