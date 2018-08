La Liga comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con la multinazionale statunitense Relevant per portare avanti lo sviluppo e la diffusione del calcio spagnolo in Nordamerica. Questa intesa porterà alla disputa di una partita della stagione ufficiale (verosimilmente di Barcellona o Real Madrid) fuori dall'Europa, negli Usa o in Canada nei prossimi 15 anni, attraverso la creazione della società LaLiga North America.



Javier Tebas, presidente della lega spagnola, ha dichiarato: "Siamo concentrati sul progetto di fomentare la passione per il calcio in tutto il mondo. Questo accordo rivoluzionario darà un impulso alla popolarità di questo bellissimo sport negli Stati Uniti e in Canada. La Relevant ha riempito gli stadi con l'International Champions Cup e noi collaboreremo con loro per promuovere il calcio in questa regione del mondo".