Alaves-Valencia (calcio d'inizio alle ore 21) è l'anticipo che apre la 27esima giornata di campionato nella Liga spagnola. In vista del ritorno negli ottavi di finale in Champions League di martedì contro l'Atalanta al Mestalla a porte chiuse, gli ospiti (settimi in classifica appena fuori dalla zona Europa) si presentano a questa sfida con 10 punti di vantaggio sui padroni di casa.