Dopo la settimana di coppe, con l'arrivo del weekend tornano in campo i massimi campionati europei. Si comincia questa sera, con l'anticipo della 24esima giornata di Liga in programma: alle 21 l'Eibar riceve il Getafe, nella sfida tra le due maggiori sorprese del campionato spagnolo. I padroni di casa non perdono da quattro gare (due vinte e due pari), sono decimi e inseguono ancora l'Europa. Gli ospiti sono addirittura al quinto posto e possono sognare la Champions e il quarto posto, distanti solo due punti.