Messo alle spalle il derby di Madrid prosegue con altre 4 gare il programma della 23esima giornata della Liga spagnola.



Alle 12 apre il Betis Siviglia in piena corsa per un piazzamento europeo che fa visita in trasferta al Leganes, in serie positiva da due gare che gli hanno concesso di mettere 3 punti fra sé e la zona retrocessione.



Alle 16:15 il Valencia, che ha fermato sul 2-2 il Barcellona nell'ultimo turno ed è imbattuto da 4 gare, ospita la Real Sociedad per una autentica sfida da dentro fuori nella corsa a un piazzamento europeo.



Alle 18:30 il Siviglia, prossimo avversario della Lazio in Europa League, proverà a difendere il quarto posto e a riscattare il ko subito dal Celta Vigo nell'ultimo turno ospitando al Ramon Sanchez Pizjuan un'Eibar in serie positiva da 3 giornate.



Chiude alle 20:45 il Barcellona capolista che proverà a sfruttare il turno positivo affrontando in trasferta al San Mames un Athletic Bilbao a metà classifica, ma a solo +3 sulla zona retrocessione.