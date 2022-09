Non solo Serie A, in attesa della Champions questa sera va in scena anche il Monday Night di Liga, con il posticipo della quinta giornata del campionato spagnolo tra Real Valladolid e Almeria, due neopromosse che lotteranno per la salvezza: alle 21 all'Estadio Municipal José Zorrilla i padroni di casa cercano la prima vittoria stagionale, mentre gli ospiti vogliono continuare a stupire, dopo aver battuto il Siviglia grazie ai gol del bomber classe 2001 Largie Ramazani.