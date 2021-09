Per la quinta giornata della, ilospita ilal Camp Nou, con fischio d'inizio alle 21. Decimo in classifica con 7 punti, e meno 6 dal Real Madrid capolista, il Barça ha comunque giocato due partite in meno, e già con il match di questa sera conta di riavvicinarsi alla vetta della classifica. Dall'altra parte, Koeman e la sua squadra troveranno un Granada 17esimo in classifica, con soli 2 punti all'attivo dopo quattro gare disputate.