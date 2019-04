Si chiude questa sera la 35esima giornata di Liga. Alle 21 il Betis Siviglia, che arriva da 3 ko consecutivi e da una sola vittoria nelle ultime 5, attende l'Espanyol, che invece non ha perso nessuna delle ultime 5 partite. Dai sogni europei all'anonimato del campionato spagnolo, aggrappati a Sergio Canales, autore di 7 gol in stagione; gli ospiti, invece, hanno in Borja Iglesias, che in stagione ha realizzato 13 gol.