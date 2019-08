La Liga cambia: da questa stagione, che partirà tra pochi giorni, addio al posticipo del lunedì sera, resta invece l'anticipo del venerdi. Lo ha deciso il giudice Andres Sanchez Magro, che ha dato ragione al presidente della Federcalcio iberica, la RFEF, Luis Rubiales, deciso da tempo ad abolire i posticipi del lunedì per tutelare i tifosi. Dopo la sentenza, il presidente ha esultato sul proprio profilo personale di Twitter: "Sono molto felice! Si realizza il desiderio delle tifoserie, il mio impegno e la posizione della RFEF".

Accontentate le tifoserie delle cosiddette "piccole", spesso relegate al lunedì per favorire le squadre impegnate in Europa. Anche in Bundesliga, in Germania, dal 2021/2022 non si giocherà più il lunedì.