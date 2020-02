Ci siamo, è tutto pronto al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Barcellona, in programma domenica 1 marzo 2020 alle ore 21 e valido per la 26esima giornata della Liga. I Blancos, un punto nelle ultime due partite, vogliono tornare in testa alla classifica dopo essere stati superati dal Barcellona; i blaugrana arrivano a questa super sfida da quattro vittorie consecutive e cercano un altro successo per allungare sui rivali. Gli esperti prevedono una sfida molto equilibrata: i tre punti per gli uomini di Zinedine Zidane che varrebbero il controsorpasso valgono 2,20. Due risultati favorevoli invece per gli ospiti che, ottenuto un buon pari a Napoli in Champions per 1-1 con rete di Griezmann, arrivano a Madrid con un certo ottimismo. Alla squadra di Quique Setién andrebbe bene anche un pareggio, la cui quota è 3,65. Certo è che una vittoria in casa blaugrana aprirebbe le porte al titolo e per i bookmaker è data a 3. L’ultima vittoria in trasferta, però, risale a inizio febbraio sul campo del Betis per 2-3 e nelle ultime quattro ha sempre subito almeno due reti. Ecco allora che subentra un'altra quota molto interessante: l'over 2.5 pagato 1,60, secondo Agipronews.