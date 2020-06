Dopo tre mesi dall’ultima gara ufficiale, riparte anche la Liga spagnola e lo fa con uno dei derby più sentiti e affascinanti, Siviglia – Betis. La squadra di Lopetegui, terza in classifica, vuole riprendere la corsa Champions senza fermarsi, mentre il Betis naviga a metà classifica e non ha più obiettivi stagionali da conquistare. Motivazioni nettamente diverse dunque e, anche se con i derby non si sa mai, il pronostico pende tutto dalla parte dei padroni di casa: il Siviglia - si legge in una nota - è avanti a 1.90, il successo dei biancoverdi sale a 4.00, il pareggio è a 3.70. Anche gli scommettitori si schierano con i padroni di casa, 9 su 10 hanno infatti scelto il segno 1 nel match. Con la ripresa della Liga, riparte anche la corsa al titolo tra Barcellona e Real Madrid, che vede i catalani in vantaggio di 2 punti. Messi e compagni ripartono dalla trasferta sul campo del Maiorca, terzultimo in classifica, un impegno agevole che non dovrebbe dare problemi alla capolista. Le quote parlano chiaro, i blaugrana conducono a 1.30, si arriva a 9 volte la posta per l’impresa del Real Maiorca, il pareggio si gioca a 5.75. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sulla vittoria del Barça. Nessuna defezione tra le fila dei catalani, davanti dunque spazio alla potenza di fuoco Messi – Suarez – Griezmann: perl’argentino, che è il più prolifico del campionato a quota 19 reti, vuole mettere il timbro sul ritorno in campo e la sua rete è la più probabile, a 1.52. A 1.90 la marcatura di Suarez mentre quella del francese si gioca a 2.00. Il Real Madrid vuole dare un segnale al Barcellona per la corsa al titolo e l’impegno casalingo contro l’Eibar è tutto in discesa. Gli ospiti vanno a caccia di un’impresa mai realizzata, vincere al Santiago Bernabeu, ma secondo le quote non hanno scampo: i blancos conducono a un rasoterra 1.24, vale ben 11 volte la posta il successo dell’Eibar, alta anche la quota pareggio, a 6.25. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1 nel match. A 11 giornate dalla fine del campionato, il duello per lo scudetto si presenta avvincente. Secondo gli esperti di Matchpoint, il Barcellona – forte dei 2 punti di vantaggio – è favorito a 1.60, la rimonta finale del Real Madrid invece, si gioca a 2.25. Anche per gli scommettitori, la vittoria del campionato sarà del Barça: il 68% ha puntato sul titolo blaugrana, il 30% sul Real Madrid.