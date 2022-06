Nell'anno del suo Centenario, il Tenerife si qualifica per la seconda volta nella sua storia alla finale playoff per la promozione in Liga. Lo fa nel modo più bello, battendo i rivali del Las Palmas sia all'andata che al ritorno nella doppia semifinale: 1-0 all'Heliodoro di Santa Cruz e 2-1 oggi al Gran Canaria di Las Palmas. In finale affronterà una fra Eibar e Girona.