Prosegue la 21ª giornata di Liga. Alle ore 21, in scena il match tra Espanyol e Real Sociedad, due club in difficoltà che negli ultimi due incontri hanno ottenuto un solo punto. Partita dalle ambizioni completamente diverse: gli uomini di Diego Martinez sono chiamati a tornare al successo – che manca dall’1-0 contro il Betis Siviglia – per risollevarsi ed uscire definitivamente dalla zona retrocessione.



Discorso completamente diverso per la Real Sociedad, 3ª in classifica, che deve riscattare la sconfitta per 1-0 contro il Valladolid per proseguire a viaggiare verso la qualificazione diretta verso la prossima Champions League. La rosa di Alguacil deve ritrovare fiducia sotto porta, capitalizzando maggiormente le occasioni che si vengono a creare: il gol manca infatti dallo scorso 21 gennaio, data dell’ultimo trionfo in campionato.