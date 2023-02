Il successo del Cadice sul Girona ha aperto la 21esima giornata di Liga. Oggi sono in programma tre partite, molto importanti per la salvezza e la zona Europa: alle 16.15 c'è Almeria-Betis Siviglia, con gli ospiti che attualmente sono a -4 dal quarto posto. Alle 18.30 il Siviglia quartultimo attende un Maiorca che non vuole venire risucchiato nella zona pericolosa. Alle 21 c'è Valencia-Athletic Bilbao.