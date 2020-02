Uno scontro in chiave Champions con un tocco di tricolore. La sfida tra Getafe e Valencia, in programma sabato pomeriggio al Coliseum Alfonso Perez, è un inedito per le zone alte della Liga. Se gli ospiti sono abituati a veleggiare nella parte sinistra della classifica, i padroni di casa, invece, sono la grande sorpresa della stagione, essendo terzi dietro alle solite note, Real Madrid e Barcellona. I ragazzi di Bordalas sono favoriti, secondo i betting analyst, nello scontro che può valere un posto in Champions per il prossimo anno: un successo del Getafe, riferisce Agipronews, è dato a 2,00 mentre il successo del Valencia pagherebbe quattro volte la posta. Ci si aspetta una partita molto tirata visto che il risultato più probabile appare l’1-0 per il Getafe, quotato a 3,75. Tra i protagonisti potrebbe esserci Alessandro Florenzi che, dopo l’esordio in Liga di sabato scorso, sogna il suo primo gol spagnolo. I quotisti assegnano una quota molto interessante all’ex capitano della Roma: una sua rete, infatti, pagherebbe 15 volte la posta.