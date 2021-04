Dopo le gare di ieri, la 32a giornata di Liga continua oggi con altre cinque partite in attesa del posticipo di domani tra Eibar e Real Sociedad., con i padroni di casa penultimi a -3 dalla salvezza e la squadra di Bordalàs a +4 sugli avversari.: la squadra di Koeman ha la possibilità di agganciare il Real Madrid al secondo posto dopo il pareggio delle Merengues contro il Betis; il Villarreal cerca punta per entrare nella zona europea.. La prima è una sfida tra due squadre a metà classifica in cerca di punti per provare ad avvicinarsi al sesto posto. Alla stessa ora il Siviglia proverà a conquistare la quinta vittoria consecutiva che gli permetterebbe di avvicinarsi al Real Madrid secondo.ospite dell'Athletic Bilbao al San Mamès. I baschi sono appena usciti dalla Coppa del Re, e in campionato hanno totalizzato cinque pareggi nelle ultime cinque partite. La squadra di Simeone viene da due vittorie consecutive e ha la possibilità di allungare il Real.