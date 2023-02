Altro brutto ko per il Valencia, che perde lo scontro diretto per la salvezza in casa del Getafe: 1-0 per la squadra di Sanchez Flores firmato dall'ex attaccante della Roma Borja Mayoral. Nonostante l'esonero di Gattuso quindi i bianconeri continuano il periodo difficile anche con Baraja, sono penultimi a -2 dalla zona salvezza e a rischio retrocessione.