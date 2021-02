Nell'anticipo della 22a giornata diieri sera l'Alaves ha vinto 1-0 contro il Valladolid. Il turno di campionato continua oggi con altre quattro partite: alle 14nello scontro diretto per l'Europa League: 2-2 finale, doppietta di Morales per il Levante e gol dell'ex Chelsea Kenedy prima del pareggio decisivo di Soldado. Distanze invariate in classifica., alle 18.30 Elche-Villarreal è quasi un testa coda; chiude il sabato di Liga il posticipo delle 21 è la sfida tra Siviglia e Getafe.- Le Merengues hanno l'occasione di staccare il Barcellona e avvicinarsi all'Atletico, per ora primo a +10 su Barça e Real seconde. Ieri Zidane ha sbottato in conferenza stampa ( QUI il video), oggi affronterà l'Huesca ultimo in classifica e bloccato a 16 punti con appena due vittorie in 21 partite. I Blancos hanno il miglior rendimento in trasferta insieme ai Colchoneros, davanti si affidano ai gol di Karim Benzema capocannoniere della squadra e a -4 da Suarez.- La squadra di Lopetegui è al quarto posto a 39 punti, -11 dall'Atletico Madrid capolista. Tre vittorie nelle ultime tre partite di campionato - cinque nelle ultime in tutte le competizioni - e la possibilità di allungare sul Villarreal ora a -4.