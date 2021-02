E' uno Zinedine Zidane particolarmente nervoso quello che ha affrontato i giornalisti nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Tornato pienamente operativo dopo la positività al Covid, in vista del match contro l'Huesca l'allenatore del Real Madrid ha difeso con toni forti se stesso e i suoi dopo l'ultimo ko contro il Levante.



"Ci meritiamo di metterci la faccia fino al termine della stagione, di giocarci questa Liga. Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l'ultimo campionato, non anni fa. Io e i miei calciatori non molliamo nulla, meritiamo rispetto. Ditemi in faccia "ti vogliamo cambiare", non alle spalle. Mi fa ridere che mi facciate certe domande tutte le volte che perdiamo; quando le cose non vanno bene, mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto dalla stampa".