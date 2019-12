Prosegue il 17esimo turno di Liga, aperto ieri dal pareggio tra Alaves e Leganes, con altre quattro partite in programma in questo sabato. Si parte alle 13, con il Granada che cerca contro il Levante punti utili per la corsa a un posto in Europa.



Alle 16 è il turno del Barcellona capolista: i blaugrana vanno sul campo della Real Sociedad, quarta in classifica e intenzionata a difendere il piazzamento Champions.



Alle 18.30 si prosegue con un'altra sfida importante per corsa europea e salvezza: l'Athletic sesto ospita a Bilbao l'Eibar quintultimo.



Chiude il sabato alle 21 l'Atletico Madrid: reduci da tre gare senza vittoria, i Colchoneros di Simeone affrontano al Wanda Metropolitano l'Osasuna.