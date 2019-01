Dopo le gare di venerdì e di ieri e in attesa del posticipo di domani sera, continua oggi la diciottesima giornata di Liga, la prima dopo la pausa natalizia: alle 12 il Villarreal del rinato Santi Cazorla, reduce dal pareggio contro il Real Madrid, va ad Eibar per racimolare importanti punti salvezza e tornare alla vittoria dopo quattro giornate (due pari e due ko), visto il pericolante e attuale penultimo posto. Anche i padroni di casa sono a secco da quattro turni e hanno visto assottigliarsi il margine sulla zona salvezza.



Alle 16.15 va in scena il big match della giornata: al Sanchez Pizjuan di Siviglia gli andalusi di Pablo Machin, terzo in classifica a meno cinque dalla capolista Barcellona, riceve l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, secondo con due punti di vantaggio sui rojiblancos, in una partita fondamentale per il titolo e per la zona Champions League.



Alle 18.30 il Real Madrid quarto e reduce dal pari di Villarreal deve cercare di recuperare punti sul terzetto di testa, con il Barcellona distante sette lunghezze: al Santiago Bernabeu arriva la Real Sociedad in piena crisi, reduce da quattro ko di fila e a soli tre punti dalla zona retrocessione.



Chiude alle 20.45 la capolista Barcellona, impegnata nella difficile trasferta di Getafe, contro i padroni di casa che non perdono da cinque partite (due vittorie e tre pari) e che sono settimi a un punto dalla zona Europa, deve difendere il margine sulle inseguitrici.