Prosegue la diciottesima giornata di Liga, inaugurata ieri dalla vittoria dell'Eibar sul Granada. Si parte alle 13, con il Maiorca che aspetta il Siviglia: i padroni di casa non vincono da più di un mese, gli andalusi hanno la possibilità di accorciare sul duo di testa Barcellona-Real Madrid. Alle 16, poi, tocca proprio ai catalani, reduci dallo 0-0 nel Clasico, scendere in campo: al Camp Nou c'è l'Alaves di Lucas Perez e Joselu, autori di 15 gol in due.



Alle 18.30, poi il Villarreal, che combatte a metà classifica, ospita il Getafe, vera sorpresa del campionato, quarto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. Seconda miglior difesa della Liga, la squadra di Bordalas è tra le più fastidiose da affrontare. Chiude il programma, alle 21, Valladolid-Valencia, con i rivali dell'Atalanta in Champions che vanno a caccia della vittoria, sfumata nel finale contro il Real Madrid.