Dopo i tre anticipi del venerdì e le due gare del sabato prosegue il programma della terza giornata della Liga spagnola con altre 4 partite. Prosegue la caccia al Real Madrid che ieri ha vinto 4-1 contro il Leganes e ha mantenuto la vetta della classifica da imbattuto.



Si parte alle 12 con il Valencia, euro-rivale della Juventus in Champions League che è chiamato a riscattare il pessimo inizio di campionato (una sconfitta e un pareggio) in casa del Levante nel primo derby di giornata.



Alle 16.15 scontro aperto fra il sorprendente Espanyol (ancora imbattuto) dei tanti ex-'italiani' come Didac Vilà e Diego e David Lopez che fa visita all'Alaves alla ricerca della prima vittoria in campiona.



Alle 18.30 scende in campo il Barcellona con due vittorie su due all'attivo e alla ricerca della terza consecutiva per mantenere alta la pressione sul Real Madrid. Messi e compagni ospitano al Camp Nou la sorprendente neopromossa Huesca ancora imbattuta in questo avvio di campionato (1 vittoria e 1 pareggio).



Chiude alle 20.45 il derby fra il Sivilgia di Vazquez, Gonalons e Banega che fa visita al Villamarin ai rivali cittadini del Betis Siviglia eurorivali del Milan in Europa League.