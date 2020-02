Prosegue il 25esimo turno di Liga, aperto dal pareggio tra Betis e Maiorca, con altre quattro gare in programma in questo sabato. Si parte alle 13 con una sfida da fondo classifica tra il Celta Vigo terzultimo e il Leganes, penultimo e orfano di Braitwhaite.



Alle 16 tocca proprio al Barcellona, che ospita l'Eibar per mettere pressione al Real Madrid, primo e avanti di un punto.



Alle 18.30, poi, il Valencia prova dimenticare il 4-1 patito in Champions contro l'Atalanta e va sul campo della Real Sociedad, in uno scontro diretto per l'Europa.



Alle 21 tocca al Real Madrid, ospite del Levante: la squadra di Zidane vuole ripartire dopo il pari interno con il Celta Vigo e trovare tre punti per consolidare la vetta della classifica.