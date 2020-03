Si chiude con altre 5 gare il programma della 27esima giornata della Liga spagnola.



Apre alle 12 lo scontro salvezza che vedrà l'Espanyol ultimo e con una vittoria nelle ultime 5 gare che fa visita all'Osasuna che dista solo 6 punti dalla zona retrocessione e ha collezionato 4 ko nelle ultime 5 gare.



Alle 14 l'Athletic Bilbao proverà a confermare l'uscita dal periodo di crisi e a rilanciare la rincorsa a un piazzamento europeo affrontando in trasferta un Valladolid altalenante e soltanto a -4 dalla zona retrocessione.



Alle 16 è il Granada a provare a rilanciare la propria candidatura per un posto europeo facendo visita al Levante che allo Stadio Ciutat de Valencia ha fermato il Real Madrid nell'ultima giornata casalinga.



Alle 18:30 palla al Villarreal a -8 dalla zona Champion e a -4 dalla zona Europa League che ospita allo Stadio della Ceramica il Leganes, ultimo a pari punti con l'Espanyol e bisognoso di punti salvezza.



Chiude alle 21 il big match fra Betis Siviglia, in pieno momento negativo e senza vittoria da 5 giornate, che è fermo a +5 sulla zona retrocessione e ospita il Real Madrid scavalcato ieri dal Barcellona in testa alla classifica ma che, in caso di vittoria, tornerebbe a +1.