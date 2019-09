Dopo le partite di ieri, si giocano oggi cinque sfide nella Liga. La prima è Espanyol-Valladolid, in programma alle 12: di fronte la terzultima e la quattordicesima forza del campionato. Alle 14 si affrontano Eibar e Celta Vigo, rispettivamente a 5 e 6 punti in classifica. Segue alle 16 Alavas-Maiorca, coi padroni di casa a 5 e gli ospiti a 4 punti. Alle 18.30 si gioca Levante-Osasuna prima del piatto forte di giornata: Siviglia-Real Sociedad alle 21. Padroni di casa a 10 punti, ospiti a 13 e con la possibilità di portarsi in vetta alla Liga in solitaria con una vittoria.